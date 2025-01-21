MiLB／李灝宇多項數據創生涯新高 官網：打滿賽季將兌現天賦

大聯盟官網記者梅奧（Jonathan Mayo）近日撰文列出本季10大農場二壘手，效力老虎隊的台灣好手李灝宇雖未名列其中，但文末被「特別關注」，認為他有極高打擊天賦。

李灝宇2021年7月與費城人隊簽約，開啟旅美生涯，2023年老虎與費城人發動交易，用明星投手羅倫佐（Michael Lorenzen）換來李灝宇，而他也在去年升上2A，並繳出整體攻擊指數（OPS）0.851的成績，是生涯單季新高。梅奧指出，如果李灝宇能夠健康打完整個賽季，有機會兌現其高天賦，不過他至今仍未曾單季出賽超過100場。

本屆世界12強棒球賽澳洲隊國手，21歲新科狀元巴札納（Travis Bazzana）在十大農場二壘手名單排名第2，第1是紅襪隊22歲大物新秀坎貝爾（Kristian Campbell）。

今年將滿22歲的李灝宇上季在2A出賽87場，2成98打擊率、19支二壘安打、5支三壘安打、12發全壘打以及56分打點，上述數據皆創下生涯新高，還首度入選未來之星明星賽，是本屆唯一一位亞洲選手，但球季尾聲李灝宇因背傷而賽季報銷。