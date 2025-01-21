MLB／藍鳥終於補強成功！44轟重砲桑坦德「5+1」合約有延遲
藍鳥隊過去14個月追求大谷翔平、索托（Juan Soto）、柏恩斯（Corbin Burnes）和佐佐木朗希等大咖球員都落空。如今終於補強成功，以5年9250萬美元合約，網羅44轟重砲桑坦德（Anthony Santander）。
桑坦德上季在金鶯隊出賽155場，有44轟和102分打點，打擊率0.235，整體攻擊指數（OPS）0.814，生涯首度入選明星賽，拿下銀棒獎。
這份合約有2030年球隊選擇權，最高可達6年1.11億美元，第3年有跳脫條款，藍鳥可以透過執行球隊選擇權防止跳脫。另外，這份合約至少3500萬美元是延遲付款。
桑坦德先前拒絕金鶯的合格報價，因此藍鳥將在2025年失去第2高的選秀權和50萬美元的國際簽約金額度。
由於主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）合約剩最後一年，所以藍鳥有補強的急迫性。桑坦德防守評價不佳，加上藍鳥指定打擊（DH）有空缺，因此他新賽季預計擔任DH。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言