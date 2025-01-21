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MLB／藍鳥終於補強成功！44轟重砲桑坦德「5+1」合約有延遲

聯合新聞網／ 綜合報導
44轟重砲桑坦德。截圖自藍鳥官方X
44轟重砲桑坦德。截圖自藍鳥官方X

藍鳥隊過去14個月追求大谷翔平、索托（Juan Soto）、柏恩斯（Corbin Burnes）和佐佐木朗希等大咖球員都落空。如今終於補強成功，以5年9250萬美元合約，網羅44轟重砲桑坦德（Anthony Santander）。

桑坦德上季在金鶯隊出賽155場，有44轟和102分打點，打擊率0.235，整體攻擊指數（OPS）0.814，生涯首度入選明星賽，拿下銀棒獎。

這份合約有2030年球隊選擇權，最高可達6年1.11億美元，第3年有跳脫條款，藍鳥可以透過執行球隊選擇權防止跳脫。另外，這份合約至少3500萬美元是延遲付款。

桑坦德先前拒絕金鶯的合格報價，因此藍鳥將在2025年失去第2高的選秀權和50萬美元的國際簽約金額度。

由於主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）合約剩最後一年，所以藍鳥有補強的急迫性。桑坦德防守評價不佳，加上藍鳥指定打擊（DH）有空缺，因此他新賽季預計擔任DH。

藍鳥

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