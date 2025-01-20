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日職／選手戴洋基球帽練球有監督看不下去 提議禁戴MLB商品

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
日本職棒今天舉辦12球團監督會議。日本職棒官方X
日本職棒今天舉辦12球團監督會議。日本職棒官方X

日本職棒今天舉辦12球團監督會議，「dress code」成為另類話題，會議中提議禁止選手私服穿戴美國職棒大聯盟棒球帽，中央聯盟統括部長杵渕和秀表示，此事尚未達成最終決議，之所以提出這項建議，是因雖然選手立志上大聯盟是好事，但希望能透過選手日常穿著、行為，來提升提升NPB品牌價值，而非MLB。

日本媒體報導指出，據讀賣巨人監督阿部慎之助爆料，阪神虎隊監督藤川球兒在會議中提到這樣的觀點，認為選手在球隊移動、私人行程時，配戴大聯盟帽子應該再多思考一下，「藤川監督提到服裝規定，說在自主訓練期間，也看到日本選手戴洋基球帽，他說我們需要提升NPB以及每支NPB球隊的價值，而不是MLB。」

至於自己是否贊同，阿部苦笑說：「這樣說有點尷尬啦！因為我也有一頂洋基的帽子。」他也提到，像巨人本身有和品牌Tiffany合作，各隊也可以多與潮牌合作，吸引年輕人的目光。

火腿監督新庄剛志則提到，火腿本身也有出很多潮帽，選手也可以考慮戴這些自家帽子；羅德監督吉井理人表示，出發點是希望讓NPB品牌更加強大，這確實是必須思考的事。

大聯盟 洋基 讀賣巨人

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