MLB／佐佐木朗希遭質疑與道奇有密約 聯盟調查無不法

洛杉磯道奇隊成功簽下被譽為「令和怪物」的日籍投手佐佐木朗希，但這一備受矚目的簽約卻引發爭議。

前美國職棒總經理、現任球評的鮑登（Jim Bowden）質疑道奇隊與佐佐木朗希的陣營早有「密約」，並預測大聯盟可能會針對此事展開調查。

鮑登在其播客節目《Foul Territory》中直言：「我認為會有多支球隊向聯盟總裁辦公室請求調查這筆簽約。根據我與多位球團管理層的交流，幾乎所有人都懷疑道奇與佐佐木朗希的陣營事先達成了協議。」

他進一步提到，儘管佐佐木朗希的經紀人沃夫（Joel Wolfe）多次否認，但道奇在競爭中的領先優勢令其他球隊感到不安。沃夫曾公開聲明：「這些指控是對我個人誠信的侮辱。佐佐木朗希的選擇不僅基於金錢、地理位置或市場規模，而是全方位的考量。」

此次道奇簽約佐佐木朗希的操作格外引人注目，尤其是其海外新秀簽約額度原僅500萬美元（約新台幣1.6億元），透過交易提升至650萬美元（約新台幣2.1億元）。即便如此，仍比多倫多藍鳥的850萬美元（約新台幣2.7億元）低。

根據《洛杉磯時報》報導，佐佐木朗希的簽約過程在最後階段集中於道奇、藍鳥與聖地牙哥教士三隊。儘管藍鳥在資金上具有優勢，教士則在早期選擇退出競爭，道奇最終脫穎而出。道奇總教練及高層的招募策略，以及佐佐木朗希對球隊歷史與文化的認同，或是關鍵因素。

整個休賽季期間，鮑登曾多次預測佐佐木朗希將會與教士隊簽約，並提出各種可能的理由，但顯然他的預測失準。

對於密約傳聞，大聯盟總裁曼弗瑞（Rob Manfred）表示，目前並未掌握任何違規證據，沒有發現雙方有違反任何規定，但若未來發現可疑線索，聯盟將展開徹底調查。值得一提的是，佐佐木朗希的經紀團隊始終否認任何形式的內定協議，並強調一切簽約流程均符合規定。

此事在棒球界引發廣泛討論。一些專家認為，鮑登的質疑可能出於對佐佐木朗希加盟道奇的失望，而非實質證據支持。

另一方面，《洛杉磯時報》將佐佐木朗希比喻為「棒球界的詹姆斯（LeBron James）」，稱他的加盟是道奇歷史性的一天，並讚譽此舉進一步強化了道奇的「邪惡軍團」形象。