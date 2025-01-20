MLB／道奇奪冠打線三巨頭如何排序？教頭揭秘：他們自己喬的

洛杉磯道奇隊在簽下大谷翔平（Shohei Ohtani）後，成功打造出一支由三位MVP球員領軍的豪華陣容。而總教練羅伯茲（Dave Roberts）在安排打線時，卻選擇讓球員們共同決定。

Dave Roberts reveals how he decided the Dodgers batting order to start the 2024 season:



"I called all 3 of them into the manager's room. Mookie (Betts) said "I want to bat first or second." Shohei (Ohtani) said "I don't care." Freddie (Freeman) said "I don't want to bat first." pic.twitter.com/Ka4DESz0Pm — Dodgers Nation (@DodgersNation) January 11, 2025

「我們把貝茲（Mookie Betts）、大谷和弗里曼（Freddie Freeman）叫到辦公室，只有我們四個人討論這件事，」羅伯茲回憶道。「貝茲說他希望打第一或第二棒，大谷則表示隨便，弗里曼則說他不想打第一棒。於是，我們排定貝茲第一棒、大谷第二棒、弗里曼第三棒。」

隨著賽季進行，貝茲因左手骨折進入傷病名單後，大谷站了出來，自願打第一棒，並展現了驚人的穩定性與火力。當貝茲在八月復出時，羅伯茲再次與球員討論。「我問大谷是否想繼續打第一棒，他直接回答“當然”。而貝茲則認為自己打第二棒更合適，這樣打線能保持左、右、左的排列，對我們非常有利。」

貝茲(左)與弗里曼。 美聯社

在大谷、貝茲和弗里曼的帶領下，道奇隊一路過關斬將，在世界大賽中以五場比賽擊敗紐約洋基隊，奪得冠軍。

這個賽季，大谷不僅為道奇帶來了冠軍，更創造了前所未有的個人紀錄。他成為MLB歷史上首位達成「50/50俱樂部」的球員，單季擊出54支全壘打並完成59次盜壘，堪稱歷史性巔峰表現。

「我想著要幫助球隊贏球，其他的都是附帶的，」大谷謙虛地表示。然而，他不僅超越了外界的期望，還拿下了他職業生涯的第三座MVP獎盃，也是他在國聯的第一座。