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MLB／道奇奪冠打線三巨頭如何排序？教頭揭秘：他們自己喬的

聯合新聞網／ 綜合外電報導
道奇教頭揭秘貝茲、大谷翔平、弗里曼(左起)三人打序是如何安排的。擷圖自X
道奇教頭揭秘貝茲、大谷翔平、弗里曼(左起)三人打序是如何安排的。擷圖自X

洛杉磯道奇隊在簽下大谷翔平（Shohei Ohtani）後，成功打造出一支由三位MVP球員領軍的豪華陣容。而總教練羅伯茲（Dave Roberts）在安排打線時，卻選擇讓球員們共同決定。

「我們把貝茲（Mookie Betts）、大谷和弗里曼（Freddie Freeman）叫到辦公室，只有我們四個人討論這件事，」羅伯茲回憶道。「貝茲說他希望打第一或第二棒，大谷則表示隨便，弗里曼則說他不想打第一棒。於是，我們排定貝茲第一棒、大谷第二棒、弗里曼第三棒。」

隨著賽季進行，貝茲因左手骨折進入傷病名單後，大谷站了出來，自願打第一棒，並展現了驚人的穩定性與火力。當貝茲在八月復出時，羅伯茲再次與球員討論。「我問大谷是否想繼續打第一棒，他直接回答“當然”。而貝茲則認為自己打第二棒更合適，這樣打線能保持左、右、左的排列，對我們非常有利。」

貝茲(左)與弗里曼。 美聯社
貝茲(左)與弗里曼。 美聯社

在大谷、貝茲和弗里曼的帶領下，道奇隊一路過關斬將，在世界大賽中以五場比賽擊敗紐約洋基隊，奪得冠軍。

這個賽季，大谷不僅為道奇帶來了冠軍，更創造了前所未有的個人紀錄。他成為MLB歷史上首位達成「50/50俱樂部」的球員，單季擊出54支全壘打並完成59次盜壘，堪稱歷史性巔峰表現。

「我想著要幫助球隊贏球，其他的都是附帶的，」大谷謙虛地表示。然而，他不僅超越了外界的期望，還拿下了他職業生涯的第三座MVP獎盃，也是他在國聯的第一座。

MLB 大谷翔平

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