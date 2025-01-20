MLB／道奇拚2連霸瘋狂砸錢 唯一團隊薪資超過3億美元球隊

道奇隊挑戰世界大賽2連霸，球團砸錢毫不手軟，再從自由球員市場簽下救援投手史考特（Tanner Scott），4年合約總值7200萬美元，也是大聯盟今年唯一團隊薪資超過3億美元的球隊。

30歲左投史考特去年效力馬林魚、教士隊合計出賽72場，投出9勝6敗11中繼22救援、防禦率1.75，被喻為自由球員市場最佳後援投手之一，確定改披道奇球衣後，未來4年平均年薪1800萬美元，在大聯盟史上排名第3。

大都會隊迪亞茲（Edwin Diaz）平均年薪2040萬美元排名第1，太空人隊海德（Josh Hader）1900萬美元居次，再來就是史考特。

道奇從2021年起，連續3年團隊薪資都是30隊最高，前年大都會超過3億4167萬美元，寫下空前紀錄，成為史上第1支超過3億的球隊，去年3億1474萬美元仍是榜首，洋基隊3億857萬排名第2。

今年球季春訓即將展開，美國網站 Trade Rumors指出，道奇最近一連串補強，包括牛棚大將史考特，本季團隊薪資將達到3億6900萬美元。

洋基在2000年完成世界大賽3連霸後，接下來24年未有球隊連續兩年封王，大聯盟官網評價道奇本季團隊戰力，在30隊排名榜首，能否達成「不可能的任務」值得觀念。