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MLB／韓職金手套金慧成挑戰道奇內野深度 期待能進開幕名單

聯合新聞網／ 綜合外電報導
金慧成。 美聯社
金慧成。 美聯社

洛杉磯道奇隊近日與韓國自由球員金慧成（Hyeseong Kim）達成三年合約，總價值1250萬美元，還包含2028-29賽季的選擇權，總額最高可達2200萬美元，金慧成在接受韓媒訪問時特別提到，「目標就是希望能進入道奇開幕名單之內。」

道奇簽下金慧成，主要想進一步強化內野陣容，簽約後不久，道奇便將勒克斯（Gavin Lux）交易至紅人隊，進一步釋放了內野位置的競爭壓力，顯示道奇對金慧成成為關鍵球員的期待。金慧成在仁川國際機場接受韓聯社採訪時表示，道奇是第一支聯繫他的球隊，並透露自己的首要目標是進入開幕日名單，「道奇隊是一支偉大的球隊，我從小就經常觀看他們的比賽，因為那裡過去有韓國球員，能夠在電視上觀看的球隊，上演大聯盟首秀將是我的榮幸。」

目前，道奇隊的二壘先發競爭主要在金慧成、泰勒（Chris Taylor）和羅哈斯（Miguel Rojas）之間展開。而艾德曼（Tommy Edman）預計在2025賽季更多地擔任中外野手，而貝茲（Mookie Betts）則將回到游擊手的位置。對於隊內激烈的競爭，金慧成表示自己已做好準備。

貝茲。 路透社
貝茲。 路透社

「不管在哪支球隊，我都必須面對競爭，這是無法避免的。」金慧成說。

作為韓職聯盟（KBO）的明星選手，金慧成曾四次獲得金手套獎。在過去三個賽季，他都在二壘位置上獲獎，而2021年則以游擊手身份獲得此榮譽。他在八個賽季中累積了.304的打擊率和.364的上壘率，並在過去七年中每季都至少完成20次盜壘，2021年更是創下46次盜壘的生涯紀錄。在2024賽季，他交出了.326/.383/.458的成績單，擊出11支全壘打並盜壘30次。

道奇隊期望金慧成的加入能為內野帶來更多靈活性和速度，同時提升球隊的整體競爭力。隨著春訓的臨近，金慧成將迎來展示自己實力的機會。

道奇 金慧成

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