MLB／超級新人史肯斯也救不了 海盜迷向老闆怒吼賣掉球隊

海盜隊長年不振，已經連續9年未進季後賽，球團總裁威廉斯（Travis Williams）面對球迷的凶猛砲火，只能拚命解釋，一定會找到獲勝的方法，也強調老闆納丁（Bob Nutting）絕對不會賣掉球隊。

海盜昨天進行年度球迷會，威廉斯向沮喪的球迷表示，球團盡力想要獲勝；但在回答第一個問題時，就有人高喊「賣掉球隊」，引發其他觀眾的掌聲，跟著一起高聲吶喊，擔任主持人的海盜資深電視播報員布朗（Greg Brown）要求大家保持尊重。

海盜最近一次奪下世界大賽冠軍是1979年，接下來只有1990到92年、2013到15年打進季後賽，去年76勝86敗在國聯中區排名墊底，連續9季勝率未達5成。

海盜隊老闆納丁(左)。 路透社

納丁2008年開始經營球隊後，只有打進季後賽的3季勝率超過5成，讓球迷相當不爽，這次也未出席年度球迷會，威廉斯承擔所有砲火。

他說：「老闆不會出售球隊，他關心匹茲堡、關心勝利，我們每天都在為此努力。」

海盜前年選秀狀元史肯斯（Paul Skenes）去年5月登上大聯盟，菜鳥球季23場先發投出11勝3敗、防禦率1.96的佳績；威廉斯表示，去年季中勝率一度超過5成，可惜8月陷入低潮，失去競爭外卡的機會，球團絕對致力於獲勝，需要找到獲勝之道。