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MLB／道奇老將讓出11號迎佐佐木朗希 還沒聊過想要什麼禮物
佐佐木朗希前進道奇隊，他將穿上哪件球衣背號展開旅美生涯？使用「11」號的內野老將羅哈斯（Miguel Rojas）暗示新球季將換背號，接受美國媒體訪問時進一步證實，正是將背號讓給佐佐木朗希。
佐佐木朗希在日本職棒羅德隊使用的背號「17」號，在道奇已屬於大谷翔平，在日本隊使用的「14」號為道奇退休背號，轉戰道奇後的背號自然引起關注，而羅哈斯昨天在IG限時動態貼出自己在2014年穿著道奇「72」號球衣的照片，寫著「是時候了」、「回到起點」，他在接受「The Big Lead」訪問時證實，背號將從11號換成自己在菜鳥賽季使用的72號，11號正是換給朗希。
然而報導中也強調，背號分發最終還是要看休息室經理的協調結果，或是球團高層可能有其他想法，因此無法證實佐佐木朗希最終一定是穿11號。
禮讓背號通常會收到選手送禮作為回禮，大谷翔平去年就為了感謝讓出17號的凱利（Joe Kelly），向他的太太送去一輛保時捷跑車。羅哈斯表示，自己還沒與朗希聊過禮物的事，「但希望讓出背號這件事，有成功幫到讓他和道奇簽約。」
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