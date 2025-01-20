MLB／道奇老將讓出11號迎佐佐木朗希 還沒聊過想要什麼禮物

佐佐木朗希前進道奇隊，他將穿上哪件球衣背號展開旅美生涯？使用「11」號的內野老將羅哈斯（Miguel Rojas）暗示新球季將換背號，接受美國媒體訪問時進一步證實，正是將背號讓給佐佐木朗希。

佐佐木朗希在日本職棒羅德隊使用的背號「17」號，在道奇已屬於大谷翔平，在日本隊使用的「14」號為道奇退休背號，轉戰道奇後的背號自然引起關注，而羅哈斯昨天在IG限時動態貼出自己在2014年穿著道奇「72」號球衣的照片，寫著「是時候了」、「回到起點」，他在接受「The Big Lead」訪問時證實，背號將從11號換成自己在菜鳥賽季使用的72號，11號正是換給朗希。

然而報導中也強調，背號分發最終還是要看休息室經理的協調結果，或是球團高層可能有其他想法，因此無法證實佐佐木朗希最終一定是穿11號。