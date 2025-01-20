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MLB／「宇宙道奇」持續補強不手軟！近24億合約簽頂尖牛棚

中央社／ 綜合外電報導
明星左投史考特將強化道奇牛棚戰力。 路透社
明星左投史考特將強化道奇牛棚戰力。 路透社

多家媒體今天報導，洛杉磯道奇將繼續補強華麗的牛棚深度，同意簽下明星左投終結者史考特（Tanner Scott）。

路透社報導，MLB官網報導，道奇以4年7200萬美元（約新台幣23億7000萬元）與史考特達成協議。據《The Athletic》報導，合約內容包含簽約金和延遲付款，不過延遲條件不詳。

交易話題網站《MLB Trade Rumors》指出，就平均每年價值而言，這項交易並列MLB自由球員第3高。

陣中已有大谷翔平、山本由伸、史奈爾（BlakeSnell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）和新加入的佐佐木朗希等強大先發陣容的道奇，仰仗史考特補強後援防線。明星投手克蕭（Clayton Kershaw）也可望復健之後於今年滿血回歸。

30歲的史考特上季曾效力邁阿密馬林魚和聖地牙哥教士，共計後援出賽71場主投72局，拿下9勝6敗11中繼還有22次救援成功，防禦率1.75頂級數據，生涯首度入選明星賽；其FIP2.92和K/9值10.5等進階數據亦相當優秀，作為牛棚投手，他在近2季累積勝利貢獻值（WAR）達到7.6，在全聯盟所有後援投手中排名第一，被認為是目前自由巿場中的頂級強投，吸引各隊競逐。

史考特在去年季後賽賞給大谷翔平4次三振。 美聯社
史考特在去年季後賽賞給大谷翔平4次三振。 美聯社

史考特去年在季後賽5次登板，4.1局飆7K，獲得2次中繼成功，防禦率是完美的0，7K中更有4K是賞給大谷翔平。在得知道奇簽下這位殺手級牛棚悍將，大谷翔平也在限時動態發文表示歡迎。

力拚連霸的道奇，在休賽季可說是收穫滿滿，除了簽回赫南德茲（Teoscar Hernandez）、崔南（Blake Treinen）之外，先發投手也補強了塞揚巨投史奈爾（Blake Snell）、日本23歲強投佐佐木朗希，野手部分招募了金慧成以及康佛托（Michael Conforto），牛棚補強則是以小聯盟約簽下蓋拉葛斯（Giovanny Gallegos），再補進左投史考特。

大谷翔平發限時動態歡迎史考特。
大谷翔平發限時動態歡迎史考特。

MLB 史考特

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