MLB／佐佐木朗希尚未正式加盟道奇 新背號挑選更受矚目

日本23歲強投佐佐木朗希日前在個人Instagram正式宣布與洛杉磯道奇隊簽下小聯盟合約。雖然官方發布仍需等待，但外界已開始關注他在道奇可能穿上的背號。

佐佐木朗希自2020年進入羅德隊起，就一直身披「17」號，此號碼同時也是大谷翔平在美國的招牌；而在2023年WBC世界棒球經典賽中，佐佐木朗希曾穿上「14」號，但道奇已將該號碼永久退役，以表彰名人堂球星霍吉斯（Gil Hodges）。此外，日本投手的「王牌號碼」18號目前則是屬於山本由伸。

大谷翔平和山本由伸分別穿17號、18號。 美聯社

道奇的其他投手常見「小號」中，1號、19號與20號等均為隊史永久退役背號。目前尚未被使用的號碼包含了「10」與「12」，野茂英雄當年在道奇時期曾穿過10號和16號；另一個可能性則是「21」號，是先前少主布勒（Walker Buehler）所穿過，而達比修有也在2017年效力道奇時短暫擁有過這個背號。

野茂英雄。 美聯社

目前，道奇隊陣中的11號為米格爾・羅哈斯（Miguel Rojas）、13號為孟西（Max Muncy）、15號為巴恩斯（Austin Barnes），16號則是史密斯（Will Smith）。