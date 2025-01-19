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MLB／小熊確立外野三劍客！鈴木誠也專任DH 主帥：他同意這安排

聯合新聞網／ 綜合外電報導
鈴木誠也將在2025年球季主要擔任指定打擊（DH）。 美聯社
鈴木誠也將在2025年球季主要擔任指定打擊（DH）。 美聯社

芝加哥小熊隊總教練康索（Craig Counsell）在小熊球迷大會上宣布，日籍強打鈴木誠也將在2025年球季主要擔任指定打擊（DH）。康索同時也透露，新賽季的小熊外野陣容將由新加入盟的塔克（Kyle Tucker）領銜，搭配阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）和哈普（Ian Happ）。

鈴木誠也自加盟小熊以來，始終是右外野的固定主力。然而，隨著小熊隊從太空人隊引進金手套得主塔克（Kyle Tucker），再加上阿姆斯壯在中外野的強勢崛起以及哈普在左外野的穩定表現，球隊對外野配置重新進行調整，將鈴木誠也定位為全職DH。

談到外野布局時，康索表示：「塔克會守右外野，阿姆斯壯負責中外野，哈普鎮守左外野。如果其中任何一人出現狀況，鈴木誠也能隨時頂替。」

對於鈴木誠也的新角色，康索透露：「我們已與他深入溝通討論過，他已經了解並且同意接受這樣的安排。」

去年8月中旬起，由於貝林傑（Cody Bellinger）回歸，鈴木誠也被調整至DH位置，他在接下來的37場比賽中繳出打擊率0.326、上壘率0.433與長打率0.500的成績，相較於之前95場外野手期間的0.266／0.337／0.472表現有明顯提升。

此外，鈴木在2024球季出賽132場，累積21發全壘打、73分打點、打擊率0.283與OPS 0.848，這些數據均展現其出色的打擊實力。小熊打擊教練凱利（Dustin Kelly）表示：「擔任全職DH能讓誠也更專注於他的打擊，這將是我們打線穩定的關鍵。」

另一方面，即使轉任DH，鈴木誠也的防守實力仍然受到肯定。根據「Baseball Savant」數據，他的臂力PR值高達82，但防守範圍PR值僅為20，顯示他在防守範圍上有一定限制。「如果一切都很順利，哈普、塔克、阿姆斯壯保持健康，那麼鈴木就能專注DH，一旦有人需要休息或受傷，鈴木也能遞補外野。」康索說。

「如果這些外野手全部健康，我們打線將非常強大，我可以向各位保證，我們將有一個值得期待的球季。」康索信心十足地說。

太空人 教練 溝通 芝加哥 鈴木

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