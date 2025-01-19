MLB／菅野智之可望站穩金鶯先發 MASN評估投資低風險高回報

金鶯隊連續兩年在季後賽遭對手清盤，今年補強先發投手群，和35歲日本老將菅野智之簽下1年1300萬美元合約，隸屬金鶯的媒體MASN指出，以現在標準看來，金鶯這筆投資算是低風險、高回報。

金鶯前年在分區系列賽不敵遊騎兵隊（0勝3敗），去年又在外卡系列賽不敵皇家隊（0勝2敗），最近在季後賽贏球已是2012年，新球季熱身賽倒數，將於2月23日首戰海盜隊， 菅野首次展開旅美之路值得期待。

菅野過去效力日本巨人隊12年，戰績136勝74敗、防禦率2.43，拿過日本職棒中央聯盟所有重要獎項，MASN列出金鶯休賽期間五大驚喜，簽下這位身經百戰的強投也在其中。

MASN指出，關於金鶯簽下菅野未被討論太多，但他在日職取得巨大成功，擁有6種球路被認為有能力適應大聯盟打者，還有強烈職業道德和開放心態，金鶯投資1300萬美元的成本很合理。

艾佛林（Zach Eflin）本季年薪1800萬美元是金鶯最高薪球員，接著歐尼爾（Tyler O'Neill）1650萬美元、摩頓（Charlie Morton）1500萬美元，菅野排名第4，其餘球員未達千萬。

金鶯官網預測，今年先發投手將是艾佛林、克里默（Dean Kremer）、摩頓、羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）、菅野，這5人全是右投，如果教練團開季不是如此考量，左投波維奇（Cade Povich）或羅傑斯（Trevor Rogers）會占有一席之地。

金鶯從自由球員市場簽下摩頓、菅野，各簽1年合約，官網指出，考慮到兩人的薪水，在隊上應會有穩固地位。