MLB／網站預測佐佐木朗希首年奪10勝 數據更優於大谷翔平

「令和怪物」佐佐木朗希最終宣布以一紙小聯盟合約加入道奇，合約為650萬美元，如此結果顯然不會太讓人意外。

23歲的佐佐木朗希也將與大谷翔平、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、史奈爾（Blake Snell）構築道奇新賽季的先發組合。不過當地媒體也指出，佐佐木朗希仍需要有養成期，在陣容相對深厚的道奇陣中將有更充裕的管控空間。

針對佐佐木朗希在大聯盟的第一個賽季，美國數據網站《Fangraphs》也提出預測，認為他能夠繳出10勝6敗、防禦率3.30的亮眼表現，包括24場先發、139局投球中狂飆179次三振，平均每9局能送出11.61次三振。

Roki Sasaki 佐々木朗希 is the latest Japanese phenom to join the Dodgers! pic.twitter.com/kCIy1YEYZs — MLB (@MLB) 2025年1月17日

對比之下，大谷翔平的預測成績是9勝6敗、防禦率3.48，平均每9局能送出10.5次三振，山本由伸則是11勝8敗、防禦率3.57，平均每9局送出9.45。佐佐木朗希的數據甚至還優於這兩位學長。

從這些數據可以顯現，佐佐木朗希的投球擁有極高的上限，讓他的未來充滿各種想像；不過也有專家提醒，佐佐木過去曾有傷病史，且在2024年球速、球威出現明顯下滑，意味他的表現可能會出現波動，特別是來到競爭更激烈的大聯盟，其天賦能否完美兌現仍待考驗。

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佐佐木朗希的加盟無疑讓道奇更添衛冕世界大賽冠軍的本錢，根據電腦模擬結果顯示，道奇新賽季預測勝場數從99.9勝增加至102.6勝，晉級季後賽機率從95.4％提高到98.5％，世界大賽封王機率則從22.8％增至27.9％。