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MLB／遭小熊封殺21年進入名人堂 索沙說完美風暴後「是時候了」
小熊隊退役球星索沙（Sammy Sosa）生涯累積609轟，大聯盟史上排名第9，卻因涉入禁藥醜聞重創形象，1個月前首次發出聲明道歉，小熊決定讓他進入球隊名人堂。
大聯盟史上只有9名「600轟俱樂部」成員，尤其索沙1998年和紅雀隊麥奎爾（Mark McGwire）上演全壘打大戰，最後雖以66轟對70轟落敗，兩人一路互相追逐成為史上經典，也讓1994年球員罷工事件不爽的大批球迷重返球場。
索沙生涯18年歷經遊騎兵、白襪、小熊、金鶯隊，其中待在小熊13年累積545轟、1414分打點，奪下兩次國聯全壘打王和打點王，有3個球季達到60轟，但也出現「夾心棒」事件、未通過禁藥檢測，2005年被交易到金鶯，從此遭老東家封殺。
索沙2007年從遊騎兵退休，使用禁藥的謠言不斷，小熊暗示必須道歉才會被歡迎回家，他也在上個月的聲明提到，有時會盡自己所能從傷病中恢復，保持體力參加超過162場比賽，「我從未違反任何法律，但事後看來犯了錯誤，我道歉！」
小熊昨天舉行年度球迷會，老闆里克斯（Tom Ricketts）宣布索沙和退役一壘手德瑞克李（ Derrek Lee）今年將會進入球隊名人堂；現年56歲的索沙穿上招牌21號球衣，開心揮舞美國國旗和球迷擊掌，受到熱烈掌聲，形容這是「完美風暴」。
他說：「我已經缺席21年，相信現在是時候了，期待繼續和偉大的球迷在一起，有9成粉絲支持我。」
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