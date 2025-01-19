MLB／佐佐木朗希傷透藍鳥的心 官網：和大谷相似之處太殘酷了

去年是大谷翔平、今年又有佐佐木朗希，藍鳥隊連續兩年爭搶日本球星失利，官網指出佐佐木就像大谷一樣，也在IG宣布加盟道奇隊的訊息，這些相似之處太殘酷了。

藍鳥去年輸掉大谷爭奪戰，戰績74勝88敗在美聯東區排名第5，也是最近11年首次墊底，中斷連續兩季打進季後賽，今年全力爭取佐佐木到最後一刻，和教士隊一起出局，官網形容「這次輪到佐佐木傷透藍鳥的心」。

藍鳥在自由球員市場連連失利，從大谷、索托（Juan Soto）、柏恩斯（Corbin Burnes）到佐佐木都摃龜，尤其佐佐木公布加盟道奇前幾小時，才和守護者隊換到國際自由球員額度，最後還是功虧一簣。

藍鳥最近一次在季後賽贏球是2016年，當時在美聯冠軍賽1勝4敗不敵守護者隊前身印地安人隊，接下來2020、22、23年都在外卡系列賽2連敗出局。

官網指出，一再搶人失利讓球迷特別難受，球團已經開始思考下一步，而且經常參與競爭、願意花錢，就像對一些大牌球員做出有吸引力的宣傳，最終會找到願意加盟的好手；藍鳥也渴望從日本或南韓引進另一位球星，擴大在亞洲市場的影響力，柳賢振過去效力時，隨之而來的媒體關注，就讓高層充分體驗。

藍鳥1月簽下自由球員霍夫曼（Jeff Hoffman）補強牛棚，官網分析打線和先發投手、牛棚還要繼續補強，自由球員市場包括桑坦德（Anthony Santander）、阿隆索（Pete Alonso）在內，仍有很多選擇。