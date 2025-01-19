MLB／「王牌海」輪值…佐佐木朗希 落腳道奇

「令和怪物」佐佐木朗希爭奪戰落幕，他透過社群網站證實將與道奇隊簽下小聯盟合約，作為挑戰美國職棒大聯盟的第一站，而他也將與大谷翔平、山本由伸等人組成豪華先發輪值。

佐佐木表示，「我決定與道奇簽訂小聯盟合約。這是一個非常艱難的決定，但我會盡力，期待在未來回顧職棒生涯時，我能說這是正確的決定」。

因未滿廿五歲，他僅能以國際業餘球員身分簽下小聯盟合約，今年在大聯盟的年薪將是最低保障薪資的七十六萬美元（約台幣二五一七萬元），而道奇開出的簽約金據傳為六五○萬美元（約台幣二點一四億元）。

佐佐木在日本職棒羅德隊四季繳出廿九勝十五敗、防禦率二點一○，代表作為二○二二年四月十日面對歐力士隊投出完全比賽、狂賞十九次三振，早已吸引大聯盟各隊追蹤。

佐佐木挑選三隊進入決選名單，分別為道奇、教士、藍鳥隊，前天晚間先傳出教士出局，藍鳥在最後階段啟動交易再換來兩百萬美元簽約金額度，還是白忙一場，繼上個冬天大谷翔平、這個冬天索托之後，又一次陪榜到最後。

佐佐木從確定挑戰大聯盟以來，就以道奇得標呼聲最高，而他在市場上看了一圈，陸續篩選球隊，最終選擇最不令人意外的答案，也引發許多不滿聲浪，質疑他早已經做出選擇，甚至懷疑雙方早有密約。加上他的經紀人曾受訪暗示，佐佐木傾向小市場球隊，卻落腳豪門道奇，也讓搶人失敗的紐約媒體冷言：「恭喜他找到所謂的小市場球隊」。

道奇去年以破爛輪值拿下世界大賽冠軍，今年在先發投手補強大豐收，繼塞揚強投史奈爾後再收下佐佐木朗希，新球季五大先發投手將是大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希、史奈爾、葛拉斯諾，五人放到其他球隊都可能是一號先發，組成「王牌海」輪值。