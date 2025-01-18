MLB／沒有王建民！大聯盟官網列21世紀洋基最強陣容

大聯盟官網記者霍克（Bryan Hoch）今天撰文列出21世紀洋基隊最佳陣容，曾連續2年19勝的王建民沒有在名單內。

21世紀目前為止，洋基只有2009年奪下世界大賽冠軍，今年終於重返世界大賽舞台，可惜以1：4鎩羽而歸。霍克排出21世紀先發陣容，包含捕手波沙達（Jorge Posada）、一壘手「鐵爺」塔薛爾拉（Mark Teixeira）、二壘手卡諾（Robinson Cano）、三壘手「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）和游擊手基特（Derek Jeter）。

左外野手是「酷斯拉」松井秀喜，中外野手威廉斯（Bernie Williams），右外野手「法官」賈吉（Aaron Judge），指定打擊是「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）。

投手方面，終結者是李維拉（Mariano Rivera），先發左投「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）。先發右投則給名人堂投手穆西納（Mike Mussina），文中提到遺珠名單有柯爾（Gerrit Cole）、「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）和田中將大，我國好手王建民沒有入列。