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MLB／宇宙道奇能否順利衛冕？大聯盟官網點隱憂和5大強敵

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊日本巨星大谷翔平。 美聯社
道奇隊日本巨星大谷翔平。 美聯社

道奇去年成功奪得世界大賽冠軍，休賽季又搶下「令和怪物」佐佐木朗希，再加上塞揚強投史奈爾（Blake Snell）加盟，「邪惡帝國」儼然更為壯大。不過新賽季衛冕軍是否如此無解，大聯盟官網記者雷奇（Will Leitch）撰文點出疑慮。

雷奇點出，道奇先發輪值相當豪華，一字排開有史奈爾、佐佐木朗希、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、山本由伸大谷翔平等人，但這些投手的傷病史也同樣豐富，無法保證能整季全勤或投滿140局。去年球隊先發也深陷傷病問題，就算成功克服並奪冠，新賽季也不見得能複製。

接著是陣容老化問題，「自由人」弗里曼（Freddie Freeman）今年將滿36歲，貝茲（Mookie Betts）33歲、孟西（Max Muncy）35歲，就連大谷翔平都要30歲了，打線主力都邁入生涯下滑期，健康狀況和表現未必能再像過去一樣強勢。

就算道奇上述問題都沒發生，雷奇仍不覺得奪冠之路會順風順水。其他隊實力和休賽季的補強也相當有看頭，大都會隊迎來自由市場最大咖索托（Juan Soto），費城人隊保持強大、勇士隊傷病問題穩步解決、響尾蛇隊簽塞揚強投伯恩斯（Corbin Burnes），教士隊則是去年實力就不容小覷。

最後，雷奇認為棒球比賽本身不確定性就極高，就算道奇真的拿下全聯盟最好的戰績，進入季後賽依然沒有絕對，去年大都會就從外卡賽一路翻盤到國聯冠軍賽，老虎隊也爆冷擊敗太空人隊，挺進季後賽，這些都應驗「球是圓的」，開打之前什麼都不好說。

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