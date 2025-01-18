MiLB／18歲投手林鉑濬加盟水手 首賽季目標健康拚上1A

18歲投手林鉑濬確定加盟美職西雅圖水手隊，據了解合約總值約55萬美元；林鉑濬其實很早就談妥合約只等程序，他認為，面對即將到來的旅外生涯健康最重要，也盼首年就能上到1A。

林鉑濬高中連3年入選青棒國家代表隊，從鶯歌工商畢業沒多久，其實就與美國職棒西雅圖水手隊談妥合約，就等正式完成簽約程序，這個月中已傳出加盟消息，據了解，林鉑濬簽約金超過45萬美元（約新台幣1481萬元），加上獎學金合約總值約55萬美元（約新台幣1811萬元）。

林鉑濬今天現身大專棒球聯賽4強決賽幫國立體大加油，他接受中央社記者採訪時表示，合約很早就確定，只是一直沒有正式公告，也因為球團安排，從去年亞洲青棒錦標賽結束後，幾乎就沒有正式賽登板，約半年時間沒有出賽，過程中當然也會有小小的挫折感，但至少合約已經確定，也讓心情比較安定。

林鉑濬表示，這半年多的時間，主要以重量訓練為主，也有計畫性的增重，目標出發去美國前要增重到85公斤，目前約84公斤，每周投球次數不多，約20至30顆，主要是維持手感，不會讓手太疲勞。

林鉑濬也有詢問許多有旅美資歷的球員，包括同樣就讀國體的運動家隊投手沙子宸，還有現效力中職球隊的投手王躍霖、鄭浩均。王躍霖鼓勵他，到了美國會進步很快，但要學會用頭腦投球，慢慢適應美國的打球風格，只要不受傷一定有機會。

林鉑濬和21歲沈家羲年紀相近，林鉑濬表示，兩人高中時期就認識，到美國一樣互相幫忙、鼓勵；林鉑濬本來就有不錯的語文能力，目前持續上有英文課，自信語言應該不會有太大問題。

面對即將展開的旅美生涯，林鉑濬表示不會太心急，保持身體健康最重要，希望表現能穩定，高低起伏不要太大，設下目標希望首年就有機會可以到小聯盟1A。