MLB／成為公敵？佐佐木選道奇被教士迷罵爆 洋基記者也開酸

「令和怪物」佐佐木朗希與各支球隊會面後，今天宣布與道奇隊簽約。這個決定讓教士隊球迷們氣瘋了，紛紛在網路上痛批佐佐木經紀團隊的操作，並直言佐佐木是個「小丑」。《The Athletic》洋基隊記者柯修那（Chris Kirschner）也發文開酸。

佐佐木朗希宣布入札挑戰大聯盟那刻起，道奇一直被外界看好能拿下。不過佐佐木的經紀人沃夫（Joel Wolfe）多次強調沒有和道奇先私下達成協議，還表示不會在意小市場球隊和地理位置，近日傳出教士、藍鳥和道奇一起進入決選名單。

先前佐佐木被拍到穿著教士球衣現身教士主場，還傳出老大哥達比修有出面遊說。不過繞了一大圈，佐佐木仍選擇道奇。球迷們紛紛怒轟佐佐木朗希，「這小丑在演戲，吸引所有人注意，打臉他的恩師（達比修有）跑去洛杉磯」、「祝福他有健康的身體和6.00防禦率」、「佐佐木毀了棒球。」

洋基隊記者柯修那也發文開酸，「很高興佐佐木朗希最終找到小市場球隊，輕鬆地進入大聯盟。」

有球迷表示道奇對佐佐木來說就是小市場，因為有大谷翔平和山本由伸，他不會被注意到。對此，柯修那再酸，「是的，50多名日本記者已經在那，應該不會注意到有新的日本選手。」