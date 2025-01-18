MLB／運動家又開運鈔車！3.3億網羅前遊騎兵牛棚勒克萊爾

運動家隊今年起連續3個球季搬到沙加緬度，休賽季球團意外大撒幣補強，今天又以1年1000萬美元（約台幣3.29億）簽下前遊騎兵右投勒克萊爾（Jose Leclerc），補強牛棚戰力。

以「摳門」著稱的運動家休賽季一改常態，砸下大把鈔票補強陣容。先是以隊史最貴3年6700萬美元（約台幣22億）合約簽下強投塞佛里諾（Luis Severino），接著又用5年6000萬美元（約19.6億新台幣）包含2030年選擇權，續留39轟重砲魯克（Brent Rooker）。今天球隊再次開出運鈔車，用1年1000萬美元網羅勒克萊爾。

現年31歲的勒克萊爾從2011年就一直待在遊騎兵體系，2016年迎來大聯盟初登板。8年來累積出賽350場，戰績12勝20敗，拿下41場救援成功和57場中繼成功，防禦率為3.27，2023年幫球隊奪下隊史首座世界大賽冠軍。

不過勒克萊爾去年表現不理想，雖主投66.2局送出89K，但防禦率4.32和每局被上壘率1.32都不理想。為了即將到來的勒克萊爾，運動家將右投克雷因（Will Klein）指定讓渡，以騰出40人名單。