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MLB／藍鳥搶佐佐木白費功夫！826萬美元簽約金輸道奇650萬

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希。 美聯社
佐佐木朗希。 美聯社

藍鳥隊為爭取「令和怪物」佐佐木朗希加盟，交易來更多國際球員簽約金額度，高達826萬美元，但道奇隊只用650萬美元簽約金就拿下佐佐木。

根據規定，國際簽約金能透過交易，提升原額度的60%，藍鳥原額度約626萬美元，因此上限約1001萬美元；道奇原額度約515萬美元，上限約824萬美元。

藍鳥成為佐佐木朗希爭奪戰最後被淘汰的球隊，事前為了增加佐佐木加盟誘因，吃下守護者隊外野手史卓（Myles Straw）的爛約（剩2年1380萬美元+2027年175萬美元買斷金），換得200萬美元國際簽約金額度，來到約826萬美元。

據《The Athletic》報導，道奇隊則把小聯盟球員坎貝爾（Dylan Campbell）交易到費城人隊，換取國際簽約金額度，最終道奇只提650萬美元簽約金，就成功與佐佐木朗希達成協議。

佐佐木朗希 藍鳥 道奇

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