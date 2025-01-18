聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／藍鳥搶佐佐木白費功夫！826萬美元簽約金輸道奇650萬
藍鳥隊為爭取「令和怪物」佐佐木朗希加盟，交易來更多國際球員簽約金額度，高達826萬美元，但道奇隊只用650萬美元簽約金就拿下佐佐木。
根據規定，國際簽約金能透過交易，提升原額度的60%，藍鳥原額度約626萬美元，因此上限約1001萬美元；道奇原額度約515萬美元，上限約824萬美元。
藍鳥成為佐佐木朗希爭奪戰最後被淘汰的球隊，事前為了增加佐佐木加盟誘因，吃下守護者隊外野手史卓（Myles Straw）的爛約（剩2年1380萬美元+2027年175萬美元買斷金），換得200萬美元國際簽約金額度，來到約826萬美元。
據《The Athletic》報導，道奇隊則把小聯盟球員坎貝爾（Dylan Campbell）交易到費城人隊，換取國際簽約金額度，最終道奇只提650萬美元簽約金，就成功與佐佐木朗希達成協議。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言