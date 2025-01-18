MLB／大都會「鈔」能力再起！2年7.2億簽牛棚左投明特
大都會隊再次發動「鈔」能力！據ESPN記者帕桑（Jeff Passan）報導，大都會以2年2200萬美元（約台幣7.24億）合約簽下左投明特（A.J. Minter），補強牛棚戰力。
大都會休賽季搶下自由市場最大咖索托（Juan Soto）後仍持續「大撒幣」補強，以2年2200萬美元大約簽下現年31歲的明特。
明特2015年選秀會第2輪被勇士隊選中，2017年登上大聯盟，並在隔年成為牛棚主力。8個賽季以來累積出賽384場，戰績24勝29敗，拿下36場救援成功和114場中繼成功，主投348.2局送出422K，防禦率為3.28，並在2021年幫助球隊拿下世界大賽冠軍。
明特去年主投34.1局，防禦率2.62，每局被上壘率1.02，表現仍相當有水準。目前大都會40人名單中牛棚左投只有楊恩（Alex Young）一人，明特的到來對牛棚深度可謂一大補強。
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