MLB／「虎之潛水艇」青柳晃洋入費城人 獲小聯盟合約附春訓
日職阪神虎隊前王牌「虎之潛水艇」青柳晃洋去年透過入札制度挑戰大聯盟，但行情卻是「冷冰冰」。直到今天終於有進展，費城人隊與他簽下小聯盟合約，並附帶大聯盟春訓邀請。
費城人以小聯盟合約簽下青柳晃洋，並提出「非40人名單春訓邀請」，他有機會爭取進入大聯盟開季名單，一圓「美國夢」。
青柳晃洋在日職累積154場出賽，戰績61勝47敗，主投898.1局，防禦率3.08，生涯兩度入選明星賽，也是東京奧運日本武士隊成員，並隨隊拿下金牌。2023年後這位31歲強投狀態下滑嚴重，去年更是大部分時間都在二軍度過，需證明自己仍有王牌身手。
據《NBC Sports》報導，新賽季費城人先發輪值預計會由惠勒（Zack Wheeler）、諾拉（Aaron Nola）、桑契斯（Cristopher Sanchez）、蘇亞雷斯（Ranger Suarez）和盧薩多（Jesus Luzardo）等強投擔綱；牛棚還有羅瑪諾（Jordan Romano）和史特姆（Matt Strahm），青柳晃洋若想擠進名單，恐要面對激烈競爭。
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