MLB／火球男藤浪晉太郎轉戰水手 小聯盟附帶春訓邀請合約

日本火球男藤浪晉太郎2023年旅美挑戰大聯盟，去年季後成為自由球員。根據大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）報導，他與水手隊簽下附有大聯盟春訓邀請的小聯盟約，力拚東山再起。

藤浪晉太郎過去是日職阪神虎隊球星，前往大聯盟首年分別待過金鶯與運動家隊，整季累積出賽64場，其中有7場掛帥先發，拿下戰績7勝8敗，防禦率則是偏高的7.18。

去年藤浪晉太郎以1年335萬美元（約台幣1.1億）的小聯盟約前往大都會隊，不過季中遭遇右肩傷勢，沒有升上大聯盟。在3A留下29場出賽戰績1勝2敗，防禦率6.68的成績。

藤浪晉太郎經紀人波拉斯（Scott Boras）曾透露，大聯盟有許多球隊對藤浪感興趣，因此他目前並沒有重回日職的可能性。