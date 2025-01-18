MLB／道奇球星賑災 塞揚強投史奈爾：野火令人心碎

洛杉磯野火災情嚴重，職棒道奇隊球星、塞揚強投史奈爾（Blake Snell）向中央社記者表示：「災情令人心碎，很多人失去一生的家園，我希望盡我所能幫忙。」

洛杉磯12支職業運動隊伍今天在道奇球場聯合舉行賑災活動，包括職棒、職籃、職業冰球、職業足球等洛杉磯在地隊伍參與，提供民生物資之外，也讓災民自由取用球隊的周邊商品。

曾2度獲得聯盟最佳投手「塞揚獎」（Cy YoungAward）的明星左投史奈爾去年11月宣布加盟道奇，合約達5年1億8200萬美元（約新台幣59.8億元）。

史奈爾還沒披上道奇球衣比賽，今天先穿著LAStrong（洛杉磯堅強）的T恤參與野火賑災活動。他向中央社記者表示，昨天剛到洛杉磯，希望能盡自己所能，為受災居民做一點事。

史耐爾說：「從新聞看到野火災情，令人心碎。我從來沒有見過這樣的事，難以置信。設想這個情況如果發生在自己身上，那會有多可怕，火災奪走好多人住了一輩子的房子，真的很難過。」

洛杉磯12支職業運動隊伍聯手賑災，合捐800萬美元（約新台幣2.6億元）之外，今天在職棒道奇主場、美式足球NFL公羊和電光人主場SoFi體育場、職業足球洛杉磯隊主場BMO體育場等3地舉行賑災活動。

現場發放食物、N95口罩等民生物資外，各個職業球隊也提供球隊周邊商品供災民免費拿取。職棒道奇隊、職業冰球國王隊、職業足球銀河隊都派出吉祥物在現場炒熱氣氛，鼓舞災民。

道奇去年奪冠的冠軍成員、左投手班達（AnthonyBanda）今天也在攤位上發放物資，同時為災民簽名。

班達向中央社記者表示：「效力道奇隊以來，洛杉磯居民支持我，為我的人生帶來愛與喜悅，在這個充滿挑戰的時刻，我希望與球迷和社區站在一起，盡我所能提供一切幫助。」

他說，雖然看起來是微不足道的小事，但只要能發揮影響力，「我相信就是正確的作法，現在只是開始，未來還有很多事情要做」。