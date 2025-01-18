MLB／去年曾說「若朗希也去道奇會哭」 達比修又要難過了

佐佐木朗希最後的3選1，挑選顯而易見的答案，前進道奇隊與大谷翔平、山本由伸攜手，教士隊成為落敗一方，當地媒體直言失望程度達到新高度。

佐佐木朗希前進美國職棒，吸引各隊簡報大戰，最終由道奇、教士、藍鳥隊進入決選名單，而朗希今晨透過IG宣布，將加入道奇，期盼往後回顧生涯時，這會是自己不後悔的選擇。

同處國聯西區的教士搶人失敗，聖地牙哥聯合論壇報直言：「教士令人失望的休賽季，失望程度在周五（美國時間）達到了新高度。」「教士將面臨他們最接近也最令人煩躁的對手又增添一名明星球員」。

值得注意的是，上個冬天大谷翔平、山本由伸雙雙選擇加入道奇，當時達比修有受訪曾提到，看到消息後超傷心，但會和松井裕樹一起在教士好好打拚、為擊敗道奇而努力，還不忘補上：「如果佐佐木朗希也去道奇，我真的會投到哭出來。」

達比修一語成讖，佐佐木朗希最終真的去了道奇，已是世界大賽冠軍的藍軍如今陣容又更加壯盛。