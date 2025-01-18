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MiLB／運動家公布14人大聯盟春訓受邀名單 莊陳仲敖也入列

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
莊陳仲敖。報系資料照
莊陳仲敖。報系資料照

24歲台灣右投莊陳仲敖的旅美之路跨出一大進展，運動家隊官網異動中公告，他將以40人名單以外受邀選手身分參與大聯盟春訓，這也將是莊陳仲敖的初體驗。

莊陳仲敖在2021年底以簽約金50萬美元加入運動家，2023年因傷勢空白整季，因此至今僅在小聯盟留下兩季出賽成績，去年從1A起步，兩度晉升分別前進高階1A、2A，步步接近大聯盟。

運動家今天公告14位40人名單外受邀選手參與大聯盟春訓，包括8位投手、1位捕手、3位內野手、2位外野手，多數都是自家農場頂級新秀，包括2024年度運動家農場排名第2的一壘手克爾茲（Nick Kurtz）、第5的外野手波特（Henry Bolte）、第6的投手巴奈特（Mason Barnett ）、第7的外野手湯瑪斯（Colby Thomas）、第8的游擊手孟西（Max Muncy）。

莊陳仲敖的名字也出現在其中，他將首度參與大聯盟春訓，在教練團面前力求表現。

大聯盟 莊陳仲敖 運動家

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