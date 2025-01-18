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MLB／怎麼輸？佐佐木朗希加入道奇超華麗輪值 美媒：5個一號先發

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
由左至右依序是山本由伸、佐佐木朗希、大谷翔平。截圖自X
由左至右依序是山本由伸、佐佐木朗希、大谷翔平。截圖自X

道奇隊去年以傷到破爛的輪值稱霸世界大賽，季後在先發投手有超強力補強，繼塞揚強投史奈爾（Blake Snell）後，再延攬「令和怪物」佐佐木朗希，組成超華麗輪值，排到5號先發的大名亮出來都會讓各界咋舌。

加上將在今年重啟投手身分的大谷翔平，道奇2025年球季5大先發投手將是大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希、史奈爾、葛拉斯諾（Tyler Glasnow），其他可以先發的人選還包括剛索林（Tony Gonsolin）、梅伊（Dustin May）、奈克（Landon Knack）等人，資深左投克蕭（ Clayton Kershaw）也有回歸可能。

美國媒體Sporting News討論朗希加入道奇的報導中提到，「道奇擁有至少3位、可能5位在其他球隊可當一號先發的投手，這代表如果佐佐木遇到狀況不好，他可以有時間重整自己，不會對道奇帶來太大傷害。」

文中認為，即便佐佐木朗希無法在2025年兌現天賦，他仍具備未來成為王牌的潛質，而道奇是以國際業餘自由球員的方式簽下他，放長線來看勢必會成為一筆划算的合約，道奇不需急著期望他在第一年就要成功。

佐佐木朗希 史奈爾 大谷翔平 山本由伸 葛拉斯諾 道奇

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