MLB／藍鳥爭「令和怪物」再度陪榜到最後 美記者：最多亞球隊

佐佐木朗希晃了一圈最後做出最沒創意、最不令人意外的選擇，決定加入道奇隊，藍鳥隊又一次陪榜到最後，「今日美國」記者奈登賈爾（Bob Nightengale）也忍不住稱藍鳥是「棒壇最多亞球隊」。

佐佐木朗希在去年季後循入札制度挑戰大聯盟，吸引各隊簡報大戰，挑選最終3隊進入決選名單，分別為道奇、教士、藍鳥隊，昨天晚間先傳出教士出局，也讓最終結果呼之欲出。藍鳥雖在今晨最後階段透過交易，再將國際球員簽約金額度擴充200萬美元，被認為是為爭取朗希做最後衝刺，但天生坐擁各項優勢的道奇又收下一位日本超級球星。

藍鳥在大谷翔平爭奪戰也是撐到最後的競爭者，甚至一度網路消息瘋傳大谷已經飛往多倫多準備簽約，最終證實是假新聞，他人在洛杉磯家中坐，選擇與道奇簽約。

藍鳥這個冬天先是爭取索托（Juan Soto）失利，這次追逐佐佐木朗希再度「雖敗猶榮」，奈登賈爾在X上留言：「藍鳥是棒壇最多亞球隊，再度輸給道奇。」