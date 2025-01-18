快訊

特聘宮鬥／授課不足被擋特聘教授 頂大師怒批成教書匠

她主張廢死！苗博雅臉書破5千網友灌爆 「賴清德有用人民的血暖民調嗎？」

國中生兒下公車被撞飛！陳國華原諒肇逃騎士原因曝

MLB／藍鳥爭「令和怪物」再度陪榜到最後 美記者：最多亞球隊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

佐佐木朗希晃了一圈最後做出最沒創意、最不令人意外的選擇，決定加入道奇隊，藍鳥隊又一次陪榜到最後，「今日美國」記者奈登賈爾（Bob Nightengale）也忍不住稱藍鳥是「棒壇最多亞球隊」。

佐佐木朗希在去年季後循入札制度挑戰大聯盟，吸引各隊簡報大戰，挑選最終3隊進入決選名單，分別為道奇、教士、藍鳥隊，昨天晚間先傳出教士出局，也讓最終結果呼之欲出。藍鳥雖在今晨最後階段透過交易，再將國際球員簽約金額度擴充200萬美元，被認為是為爭取朗希做最後衝刺，但天生坐擁各項優勢的道奇又收下一位日本超級球星。

藍鳥在大谷翔平爭奪戰也是撐到最後的競爭者，甚至一度網路消息瘋傳大谷已經飛往多倫多準備簽約，最終證實是假新聞，他人在洛杉磯家中坐，選擇與道奇簽約。

藍鳥這個冬天先是爭取索托（Juan Soto）失利，這次追逐佐佐木朗希再度「雖敗猶榮」，奈登賈爾在X上留言：「藍鳥是棒壇最多亞球隊，再度輸給道奇。」

佐佐木朗希 藍鳥 道奇

延伸閱讀

MLB／沒意外！佐佐木朗希宣布與道奇簽約 攜手大谷翔平、山本由伸

MLB／曾被大谷招募 葛拉斯諾打電話招募佐佐木朗希

MLB／為爭取佐佐木朗希！傳道奇和教士想交易國際簽約金額度

搶大谷和索托都失敗 為何藍鳥想要的通通得不到？

相關新聞

MLB／沒意外！佐佐木朗希宣布與道奇簽約 攜手大谷翔平、山本由伸

「令和怪物」佐佐木朗希的動向出爐，一如各界預期，他在IG上發文證實前進道奇隊，決定搭上道奇的奪冠列車，攜手大谷翔平、山本...

MLB／怎麼輸？佐佐木朗希加入道奇超華麗輪值 美媒：5個一號先發

道奇隊去年以傷到破爛的輪值稱霸世界大賽，季後在先發投手有超強力補強，繼塞揚強投史奈爾（Blake Snell）後，再延攬...

MLB／藍鳥爭「令和怪物」再度陪榜到最後 美記者：最多亞球隊

佐佐木朗希晃了一圈最後做出最沒創意、最不令人意外的選擇，決定加入道奇隊，藍鳥隊又一次陪榜到最後，「今日美國」記者奈登賈爾...

MLB／哈波排心目中最強打線！開路先鋒不是大谷而是亞古納

大聯盟官方IG昨天發布一部影片，請費城人隊強打哈波（Bryce Harper）排出心目中最強打線，他心目中最佳開路先鋒人選不是道奇隊日籍球星大谷翔平，而是勇士隊球星亞古納（Ronald Acuna J

MLB／大谷翔平50-50紀念球賣回日本？優式資本：尚在評估

日本球星大谷翔平在美國職棒大聯盟締造史無前例的「50轟、50盜」偉業，第50轟的紀念球正在台北101展出，而今天傳出擁有...

MLB／鈴木一朗沒全票入選日職名人堂 美媒也關注

日本傳奇球星鈴木一朗在昨日公布的日職名人堂票選中，雖然一次過關，不過沒能獲得全票支持引發討論，美國媒體也關注此事，點出外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。