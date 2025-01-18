MLB／與大谷、山本組夢幻輪值 佐佐木朗希：將驕傲穿上道奇球衣

日本23歲強力右投手佐佐木朗希今天宣布與道奇隊簽約。道奇新球季的先發投手輪值，可望排出大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希等3位日籍強投。

曾在日本職棒締造最年輕完全比賽的佐佐木朗希宣告挑戰美國職棒大聯盟（MLB），在藍鳥、教士、小熊、道奇等多隊競相網羅之下，他今天宣布落腳道奇。

佐佐木朗希今天透過社群媒體Instagram宣布：「我已經與洛杉磯道奇隊簽下小聯盟合約。做這個決定不容易，但我將會盡全力表現，使得將來我回顧棒球生涯時，它會是一個正確的決定。」

他表示，將在加盟記者會上「驕傲地穿上道奇球衣，並感謝一路上支持我的人。」

道奇上個球季的先發輪值，已經擁有日本強投山本由伸，加上準備在今年傷癒復出的大谷翔平，有了佐佐木朗希的加入，在今年球季有機會在先發輪值的投手陣容當中，排出3名日本投手。

佐佐木朗希被美國媒體譽為「大聯盟體系之外當今世上最強投手」。他在日本職棒4個球季，展現時速100英里（160公里）快速球，搭配極具引誘力的指叉球，在日本職棒394.2局飆出505次三振，戰績29勝15敗。