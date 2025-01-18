MLB／沒意外！佐佐木朗希宣布與道奇簽約 攜手大谷翔平、山本由伸

「令和怪物」佐佐木朗希的動向出爐，一如各界預期，他在IG上發文證實前進道奇隊，決定搭上道奇的奪冠列車，攜手大谷翔平、山本由伸，三位2023年世界棒球經典賽冠軍日本隊先發強投在道奇聚首，組成豪華軍艦日式輪值。

佐佐木朗希表示，「我決定與洛杉磯道奇隊簽訂小聯盟合約。這是一個非常艱難的決定，但我會盡力，期待在未來回顧職棒生涯時，我能說這是正確的決定。」

佐佐木朗希在日本職棒羅德隊4季繳出29勝15敗、防禦率2.10，2022年4月10日面對歐力士隊投出完全比賽、狂賞19K，大聯盟追蹤他已久，終於等到他在去年季後提前循入札制度挑戰大聯盟，吸引各隊簡報大戰。

佐佐木朗希挑選最終3隊進入決選名單，分別為道奇、教士、藍鳥隊，昨天晚間先傳出教士出局，也讓最終結果呼之欲出，坐擁各項優勢的道奇又收下一位日本超級球星。

朗希的旅美之路將從道奇踏出腳步，而去年單刀出擊的大谷，也會在今年季中重啟投手身分，加上山本由伸，組成超強輪值，為道奇的衛冕之路再添彈藥。