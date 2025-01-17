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MLB／哈波排心目中最強打線！開路先鋒不是大谷而是亞古納

聯合新聞網／ 綜合報導
亞古納(左)、大谷翔平(右)。美聯社
亞古納(左)、大谷翔平(右)。美聯社

大聯盟官方IG昨天發布一部影片，請費城人隊強打哈波（Bryce Harper）排出心目中最強打線，他心目中最佳開路先鋒人選不是道奇隊日籍球星大谷翔平，而是勇士隊球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）。

哈波公布個人「最強打線」，第1棒亞古納，第2棒費城人透納（Trea Turner），第3棒洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）、第4棒大谷翔平、第5棒勇士歐森（Matt Olson）、第6棒洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）、第7棒藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、第8棒小熊隊塔克（Kyle Tucker）、第9棒水手隊「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez ）。

代打則是水手阿羅薩雷納（Randy Arozarena），哈波沒有將自己和隊友史瓦柏（Kyle Schwarber）放進這份名單。哈波排完後直呼，「多麼棒的陣容，1到9棒都有速度，板凳還有阿羅薩雷納，這是完美打線！」

哈波解釋首棒人選的考量，「亞古納是最棒的開路先鋒，當然大谷和史瓦柏也很優秀，但他們不是典型第1棒。如果要選典型五拍子選手，那我第1棒首選是亞古納，他能開轟，也能敲二壘安打，還能盜壘，樣樣精通。」

亞古納 哈波 大谷翔平

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