聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平50-50紀念球賣回日本？優式資本：尚在評估
日本球星大谷翔平在美國職棒大聯盟締造史無前例的「50轟、50盜」偉業，第50轟的紀念球正在台北101展出，而今天傳出擁有者優式資本有意賣回給日本企業，優式資本表示：「尚在評估中。」
根據全日本新聞網報導，優式資本認為「這顆球如果能回到日本是件好事」，因此計畫將它賣回或是租借給日本企業，目前已經有2家企業展開接觸，獲利的一部分也將用來幫助日本、台灣的棒球發展。
優式資本接受本報詢問時僅低調表示：「目前沒有更多說明，關於紀念球的處置，尚在評估中。」
優式資本在去年透過競標方式，以360萬美元買下大谷翔平這顆歷史意義的紀念球，加上手續費來到439.2萬美元（約1.41億台幣）的天價，目前正無償出借於台北101展出，展期將至3月2日截止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言