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MLB／大谷翔平50-50紀念球賣回日本？優式資本：尚在評估

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
大谷翔平創紀錄的「50轟50盜」紀念球在台北101展出亮相。 聯合報系資料照
大谷翔平創紀錄的「50轟50盜」紀念球在台北101展出亮相。 聯合報系資料照

日本球星大谷翔平在美國職棒大聯盟締造史無前例的「50轟、50盜」偉業，第50轟的紀念球正在台北101展出，而今天傳出擁有者優式資本有意賣回給日本企業，優式資本表示：「尚在評估中。」

根據全日本新聞網報導，優式資本認為「這顆球如果能回到日本是件好事」，因此計畫將它賣回或是租借給日本企業，目前已經有2家企業展開接觸，獲利的一部分也將用來幫助日本、台灣的棒球發展。

優式資本接受本報詢問時僅低調表示：「目前沒有更多說明，關於紀念球的處置，尚在評估中。」

優式資本在去年透過競標方式，以360萬美元買下大谷翔平這顆歷史意義的紀念球，加上手續費來到439.2萬美元（約1.41億台幣）的天價，目前正無償出借於台北101展出，展期將至3月2日截止。

大聯盟 大谷翔平 棒球

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