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MLB／鈴木一朗沒全票入選日職名人堂 美媒也關注

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
鈴木一朗。 路透
鈴木一朗。 路透

日本傳奇球星鈴木一朗在昨日公布的日職名人堂票選中，雖然一次過關，不過沒能獲得全票支持引發討論，美國媒體也關注此事，點出外界無須太過在意「全票當選」這件事。

鈴木一朗在日本野球殿堂博物館公布的名人堂票選中，獲得92.6%的得票率，排名史上第六，也是史上第7位首次取得資格就入選的球員。

美媒「新聞週刊」報導此事，指出其中有26張票並未投給一朗，才導致未能全票獲選，而目前美國職棒名人堂已知的163張選票中，都有投給鈴木一朗。

其中也引述長期報導日本棒球的艾倫（Jim Allen）說法，由於日職名人堂候選人數眾多，加上鈴木一朗是第一年候選，有些人可能覺得要先把票投給其他同樣有資格入選的球員。

而美國職棒名人堂投票結果將在台灣時間22日揭曉，外界預期鈴木一朗有望成為繼李維拉（Mariano Rivera）之後的第二位全票當選球員。

不過「新聞週刊」史特拉（J.P. Hoornstra）指出，如果鈴木一朗在日本棒球名人堂都無法全票當選，那麼人們應該要停止在意全票當選的重要性。

名人堂 棒球 鈴木一朗

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