MLB／各退一步避薪資仲裁！小熊明星外野手塔克獲5.4億合約

小熊隊休賽季以「3換1」方式，向太空人隊交易來明星外野手塔克（Kyle Tucker）。據《ESPN》報導，塔克與小熊今天談妥合約價碼，避免走上薪資仲裁。

小熊去年12月發動交易，用巴瑞德斯（Isaac Paredes）、威斯奈斯基（Hayden Wesneski）及百大新秀第73名的史密斯（Cam Smith）換來塔克。他希望能夠拿到1750萬美元（約台幣5.76億）的薪資，但球隊只願意開出1500萬美元（約台幣4.93億）。雙方交涉後決定各退一步，以1650萬美元（約台幣5.43億）達成共識。

塔克在2018年迎來大聯盟首秀，之後就一直效力太空人，7個賽季中入選3次明星賽，有1座金手套和銀棒獎。塔克2022年幫助太空人得到世界大賽冠軍，2023年更摘下美聯打點王，去年雖然因傷僅出賽78場，但他仍敲出23轟49分打點，打擊率2成89，打擊與防守水準皆是一流。