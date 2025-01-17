MLB／洛杉磯野火賑災 大谷翔平出手捐贈50萬美元

洛杉磯野火延燒造成重大災害，道奇隊日本球星大谷翔平透過個人社群平台宣布，為支援洛杉磯災區救援及重建工作，將捐出50萬美元（約台幣1645萬元），並附上「LA STRONG」的字樣，「我衷心祈願災區能早日重建。」

大谷翔平在聲明中指出，感謝那些為了大家持續奮戰的消防員們，「為了消防員、被迫避難的人們以及需要幫助的動物，我將貢獻微力，捐助50萬美元，此外道奇隊與其他球隊也在共同合作，將透過販售T恤等方式進行支援。」

除了大谷以外，同是道奇隊的弗里曼（Freddie Freeman）日前已捐出30萬美元（約台幣987萬元）賑災，另外道奇隊與天使隊、NBA湖人隊、NFL公羊隊等12支洛杉磯地區職業球隊，共同捐贈800萬美元（約新台幣2.6億元）支持遇難者與消防人員。