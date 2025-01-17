MLB／曾被大谷招募 葛拉斯諾打電話招募佐佐木朗希

大谷翔平曾經為了招攬葛拉斯諾（Tyler Glasnow）出力，如今換葛拉斯諾在招攬佐佐木朗希時發聲，藉由兩人同屬一個經紀人的關係，葛拉斯諾幫忙推銷道奇是個好地方，「如果你想成為最棒的投手的話。」

葛拉斯諾在接受Foul Territory TV訪問時提及佐佐木朗希，日前自己打電話給經紀人時，恰好佐佐木朗希就在旁邊，剛好簡短的跟他有了對話，「你應該要來道奇，我很期待在這裡看到你。」

葛拉斯諾也聽聞除了道奇隊以外，教士、藍鳥也是選項，他向佐佐木朗希解釋應該來道奇隊的理由，「我沒在其他兩隊打過球，不過如果你的目標是成為最棒的投手，想要好好發展、情蒐報告資源這方面的話，這裡最適合你。」

有趣的是，前年球季後葛拉斯諾被光芒隊放上交易市場，最終由道奇隊得標，而大谷翔平在期間曾拍攝影片招募葛拉斯諾，許諾「想為你打全壘打，並共組投手陣容」。