MLB／傳被阿隆索拒絕提案 大都會B方案先簽回溫克

重砲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）在大都會隊的時光可能結束，美國媒體報導，阿隆索已經拒絕大都會隊提出的3年合約條件，而大都會隊也開始著手進行B方案，簽下溫克（Jesse Winker）就是第一步。

根據紐約郵報報導，大都會隊對阿隆索提出3年、6800萬到7000萬美元的合約，然而遭到阿隆索拒絕，阿隆索雖然同樣期待3年合約，但希望有更高的年均薪。

報導中指出，阿隆索陣營提出的方案年均薪超出預期，而大都會隊則另外提出三年總值超過6000萬美元的方案，其中包含逃脫條款，若屆時阿隆索選擇留下，則合約總值會稍微超過7000萬美元。

大都會隊雖然沒有正式聲明與阿隆索分道揚鑣，但從行動上可以看出阿隆索續留機會不大，今天大都會隊以一年價值800萬美元的合約簽下溫克，其中有100萬美元是簽約金，

溫克去年賽季從國民隊被交易至大都會隊，在大都會44場出賽敲出3轟，整季則是145場敲14轟、58分打點，打擊率2成53，季後成為自由球員的他又重返大都會。