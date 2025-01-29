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大谷合約被超車 美媒：身價10億美元巨星 不是夢

聯合報／ 記者藍宗標／專題報導
道奇隊前年十二月和大谷翔平簽下十年七億美元合約。美聯社
道奇隊前年十二月和大谷翔平簽下十年七億美元合約。美聯社

大聯盟頂級球員收入愈來愈驚人，道奇隊前年十二月和大谷翔平簽下十年七億美元合約，寫下空前紀錄，沒想到短短一年合約總值就被超越，大都會隊老闆科恩接手球團四個球季，砸錢毫不手軟，去年底又在索托身上投資七億六千五百萬美元（約合台幣二五一億元），合約長達十五年，已有美國媒體開始預測，十億美元身價的未來巨星值得期待。

大都會隊史六十三季拿過兩次世界大賽冠軍，落後洋基隊廿五次，去年季後賽以國聯第六種子身分拚進國聯冠軍賽，不敵道奇未能闖進世界大賽，索托領了大把鈔票，未來必須接受外界嚴格檢視。

三屆塞揚獎強投薛則二○二二年效力大都會時，年薪超過四三三三萬美元，成為大聯盟史上四千萬等級第一人，同樣拿過三座塞揚獎的隊友韋蘭德，前年以相同數字並列第一，洋基隊「法官」賈吉年薪也達四千萬美元，單季出現三名「四千萬俱樂部」成員前所未見。

大谷去年一口氣衝到年薪七千萬美元（道奇先付二百萬，其餘延遲支付），加上薛則、韋蘭德、賈吉和遊騎兵隊狄葛隆，單季身價四千萬以上增至五人。今年雖少了兩大塞揚獎強投，但索托年薪超過五千一百萬，費城人隊惠勒也有四千二百萬，單季「四千萬俱樂部」人數追平紀錄。

新球季已確定合約的球員，共有一百六十人年薪達到一千萬美元以上，其中六十一人突破二千萬，跨越三千萬門檻則有十八人；日本職棒巨人隊卅五歲老將菅野智之轉戰大聯盟，和金鶯隊簽下一年一千三百萬美元合約，也是本季第十一位年薪達到千萬美元的亞洲球員。

大聯盟2025年球季最高薪球員。製表／藍宗標
大聯盟2025年球季最高薪球員。製表／藍宗標

大谷翔平 大都會 索托 道奇

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