道奇拚連霸 小心外卡勢力

美國職棒大聯盟新球季春訓倒數，衛冕世界大賽冠軍的道奇隊將於二月廿一日和小熊隊交手，展開官辦熱身賽首戰，兩隊三月十八日移師東京巨蛋進行海外開幕戰，大谷翔平回到故鄉亮相無疑是最大焦點；對道奇來說，挑戰隊史第九座世界大賽冠軍仍是艱難任務，若能順利封王，將成為近廿五年第一支完成連霸的球隊。

道奇去年春訓率先和教士隊展開二連戰，三月飛往南韓進行海外開幕戰，兩隊在系列賽各拿一勝，返美後恢復短暫春訓，迎接本土例行賽；今年開季模式相同，道奇的對手變成小熊，兩隊陣中擁有多名日本球星，三月十八、十九日東京巨蛋二連戰，毫無疑問都會出現滿場盛況。

洋基隊去年在世界大賽不敵道奇，不過隊史廿七冠仍居榜首，領先排名第二的紅雀隊達十六冠；值得一提的是，洋基在二○○○年紐約「地鐵大戰」扳倒大都會隊，完成世界大賽三連霸後，接下來廿四年雖出現十六支封王球隊，但都無法連續兩年奪冠，除了季後賽制的變動，外卡勢力也是原因。

大聯盟從二○○一年起，紅襪隊奪下四座世界大賽冠軍最多，巨人隊三座居次，道奇、紅雀、太空人隊各有兩座，響尾蛇、天使、馬林魚、白襪、費城人、洋基、皇家、小熊、國民、勇士、遊騎兵隊各有一座，其中巨人五年內三度封王（二○一○、一二、一四年）已是高水準表現。

外卡制在一九九五年登場，經過多次演變後，晉級季後賽球隊從八隊、十隊變成十二隊，世界大賽出現外卡球隊爭霸場面已有十一次，二○○二、一四、二三年更形成「外卡大戰」，共有七支外卡球隊封王，不難想見季後賽競爭壓力愈來愈大，想要完成二連霸真的不容易。

大谷翔平旅美第七年終於完成奪冠夢想，而且連續兩季拿下全壘打王、年度ＭＶＰ，道奇核心球員未有太多變動，新球季投打戰力評價Ａ級，總教練羅伯茲領軍第十季，三月廿八日例行賽全面開打，直到九月廿九日最後一戰，大谷一舉一動都是話題。

大聯盟本季賽事較大變動是同一城市、同州球隊跨聯盟對決，從原來兩次二連戰變成三連戰，洋基對大都會、道奇對天使、小熊對白襪、光芒對馬林魚都是如此；另外，運動家隊離開待了五十七年的奧克蘭，新主場是位於沙加緬度的巨人隊三Ａ球場，等待二○二八年搬到拉斯維加斯，球團在過渡期不會冠上沙加緬度，隊名單純就是運動家。