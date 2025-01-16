大聯盟2025年海外開幕戰 加利利旅行社獨家販售頂級行程

大聯盟2025年海外開幕戰，今年3月18、19日將在東京巨蛋開打，由去年世界大賽冠軍洛杉磯道奇，對決百年人氣球隊芝加哥小熊；加利利旅行社獨家販售頂級行程，免抽籤、保證球賽席次，讓您不僅可以前進現場近距離觀賞大谷翔平、山本由伸、Mookie Betts、Freddie Freeman等美日大咖球星，還加碼河口湖、大涌谷行程，同時入住棒球迷聖地東京巨蛋飯店！

加利利旅行社表示，還記得去年11月24日，中華隊在東京巨蛋擊敗日本，奪下成棒史上第一座世界冠軍嗎？這座傳奇球場將再度迎接令球迷熱血沸騰的頂尖賽事。想看大谷翔平對決鈴木誠也、山本由伸單挑今永昇太這種宇宙夢幻戲碼，不用千里迢迢飛美國，日本東京就有。

大聯盟2025海外開幕戰未演先轟動，道奇繼去年攜手聖地牙哥教士，今年找來高人氣的小熊，3月18、19日於東京巨蛋揭開球季序幕。此次海外開幕戰由大谷翔平、山本由伸領軍，道奇奪冠班底Mookie Betts、Freddie Freeman等MVP級球星都將現身球場；小熊陣容也不遑多讓，新人第一年震驚全美，賽揚獎票選高居第5名的今永昇太，和鈴木誠也、Kyle Tucker等人，可以說是星光熠熠，一場比賽直接集滿美日重量級球星，熱愛棒球的朋友千萬不能錯過如此華麗的陣容。

加利利獨家銷售球賽+旅遊頂級行程，白天暢遊河口湖，夜晚燃燒棒球魂。團費21萬2900元享「內野前排尊榮搖滾席」，近距離欣賞大谷翔平揮棒英姿，賽前更安排優先入場通道，比賽期間更享有專屬餐點，賽後還有球場通行證，加上第3、4晚飯店升等套房，盡享尊榮服務。

團費18萬2,900元和12萬5,900元，則均享有3樓開闊視野，獨享寬敞舒適的座位空間，前者套裝內容更包括了貴賓室餐飲服務，第3、4晚飯店升等，以及最特別的退役球員解說（日語）。