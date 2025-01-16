日職／一朗沒全票進日本野球名人堂 網：對日貢獻沒美國大？

日本於今天宣布鈴木一朗獲選進入日本棒球名人堂，不過，在具投票資格有效票349票中未獲全票，最終得到323票，得票率為92.6%，日本網友分析他未獲全票通過的原因認為，可能是他對日本棒球界的貢獻沒有美國大。

日媒報導，他日本史上第七位首年具候選資格就獲得名人堂榮譽的球員(退休滿5年)，得票率則是日本史上第六高。

鈴木一朗也進入美國棒球名人堂侯選，各界預期他有望以全票入選，但在日本棒球名人堂，他並未能獲得全票，事實上，根據紀錄，日本也從未出現全票入選日本棒球名人堂的球員，最高的是1960年的日本首位外籍球員須田博，他的得票率為97.3%。

針對鈴木一朗未能在日本棒球名人堂獲得全票，也成了日本熱烈討論的話題，日本網友說，「為何他未能全票入選，是不認同去過MLB的人嗎？」、「有26票認為鈴木一朗不配進入名人堂？」、「難道認為他在美國棒球名人堂比較有聲望嗎，所以在日本棒球名人堂不受重視？」