快訊

謝金燕兒子身世引熱議 女星心疼揭內幕：她懷孕時非常節儉

輝達可能在台中設廠？黃仁勳鬆口了「很多好提案」

影／黃仁勳來了 好奇問「台中夜市有比台北好玩嗎」

MLB／為爭取佐佐木朗希！傳道奇和教士想交易國際簽約金額度

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希。 路透
佐佐木朗希。 路透

據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）報導，道奇教士隊都希望透過交易，得到更多國際簽約金額度，提供更多錢爭取「令和怪物」佐佐木朗希加盟。

佐佐木朗希因未滿25歲被視為國際業餘選手，目前道奇的國際簽約金額度只有515萬美元，與巨人隊並列聯盟最低；而教士隊有630萬美元。根據規則，每隊最多只能透過交易，增加原始額度的60%。

先前有報導指出，佐佐木將在道奇、教士和藍鳥隊之間做決定。費恩森引述一位球隊高層的話，「幾乎所有人從他宣布那刻起，就認為他會簽約道奇或教士。不能忽視藍鳥，他們好像總是參與其中，但如果他最後沒加入南加州球隊，那會令人意外。」

該高層還表示，「許多球隊正尋求交易國際簽約金，其中一些是你可能猜到的，有一些是你意想不到的，道奇和教士當然有在聯繫。」

佐佐木朗希 教士 道奇

相關新聞

MLB／亞青MVP林鉑濬將加盟水手 簽約金破50萬美元

美國職棒新年度國際球員簽約今天起跑，外媒報導林鉑濬將與水手隊簽約，簽約金落在35萬美元左右，不過據了解，林鉑濬的簽約金總...

MLB／為爭取佐佐木朗希！傳道奇和教士想交易國際簽約金額度

據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）報導，道奇與教士隊都希望透過交易，得到更多國際簽約金額度，提供更多錢爭取「令和怪物」佐佐木朗希加盟。 佐佐木朗希因未滿25歲被視為國際業餘選手

MLB／森井翔太郎加盟運動家 延續二刀流盼拉近與大谷距離

游擊手兼投手的日本18歲二刀流新秀森井翔太郎前往美國，今天正式與運動家隊簽下小聯盟合約，簽約金151.05萬美元（約49...

MLB／遊騎兵又有A-Rod了！16歲古巴外野手老爸是死忠洋基迷

遊騎兵隊再次簽下「A-Rod」，根據古巴記者羅梅洛（Francys Romero）報導，遊騎兵隊正式簽下16歲的古巴外野...

MLB／「大谷接班人」森井翔太郎傳加盟運動家 簽約金遠超日職上限

日本東京桐朋高校「投打二刀流」好手森井翔太郎去年沒有參加日職選秀，今年將直接挑戰美職。據日媒《體育報知》報導，森井翔太郎將以小聯盟合約加盟運動家隊，簽約金約為150萬美元。 現年18歲的森井翔太

MLB／大谷翔平用韓文向他打招呼 金慧成：我也努力學日文

南韓內野手金慧成日前以「3+2」合約加盟道奇隊，昨天是他簽約後首度受訪，提到與日本球星大谷翔平之間的趣事。 金慧成和大谷同屬CAA經紀公司，昨天他啟程赴美，接受韓媒訪問時承認彼此有過對話，但這不

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。