MLB／為爭取佐佐木朗希！傳道奇和教士想交易國際簽約金額度

據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）報導，道奇與教士隊都希望透過交易，得到更多國際簽約金額度，提供更多錢爭取「令和怪物」佐佐木朗希加盟。

佐佐木朗希因未滿25歲被視為國際業餘選手，目前道奇的國際簽約金額度只有515萬美元，與巨人隊並列聯盟最低；而教士隊有630萬美元。根據規則，每隊最多只能透過交易，增加原始額度的60%。

先前有報導指出，佐佐木將在道奇、教士和藍鳥隊之間做決定。費恩森引述一位球隊高層的話，「幾乎所有人從他宣布那刻起，就認為他會簽約道奇或教士。不能忽視藍鳥，他們好像總是參與其中，但如果他最後沒加入南加州球隊，那會令人意外。」

該高層還表示，「許多球隊正尋求交易國際簽約金，其中一些是你可能猜到的，有一些是你意想不到的，道奇和教士當然有在聯繫。」