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MLB／森井翔太郎加盟運動家 延續二刀流盼拉近與大谷距離
游擊手兼投手的日本18歲二刀流新秀森井翔太郎前往美國，今天正式與運動家隊簽下小聯盟合約，簽約金151.05萬美元（約4968萬台幣）刷新無日職經歷的日本業餘選手最高紀錄，另外還有25萬美元的獎學金。
右投左打的森井翔太郎在高中累積45轟，也擁有95哩最快球速，而運動家隊也將持續讓他朝二刀流培養，森井翔太郎表示：「能夠兩者兼顧非常幸福，我會好好把握這個機會。」
運動家隊棒球營運部副總經理費恩斯坦（Dan Feinstein）表示，森井翔太郎是球隊第一位簽下的日本高中畢業生，期待他今年春訓在小聯盟的投打英姿，球隊投手教練、體能教練、訓練師也都已經著手討論，要如何在保護他的手臂下進行訓練。
森井翔太郎自己將目標設定在3年內升上大聯盟，而目前以二刀流在美職打響名號的大谷翔平，自認還與他相距甚遠，也期待能夠盡快拉近距離。
森井翔太郎透露自己最喜歡的投手是狄葛隆（Jacob deGrom），打者則是紅人隊游擊手克魯茲（Elly De La Cruz），「他速度很快又有力量，我也很喜歡他的性格。」
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