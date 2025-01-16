聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／亞青MVP林鉑濬將加盟水手 簽約金破50萬美元
美國職棒新年度國際球員簽約今天起跑，外媒報導林鉑濬將與水手隊簽約，簽約金落在35萬美元左右，不過據了解，林鉑濬的簽約金總值可來到50萬美元（約台幣1647萬元）。
古巴記者羅梅洛（Francys Romero）昨日指出，18歲的台灣右投林鉑濬將與水手隊簽約，獲得消息來源確認，預計將在下周與這位2023年U18中華隊國手簽約。
不過簽約金額度與羅梅洛指出的有異，根據了解，林鉑濬的簽約金落在45萬美元（約台幣1482萬元）左右，加上獎學金可突破50萬美元。
畢業於鶯歌工商的林鉑濬，連續2年入選U18世界盃中華隊，去年更在U18亞青賽冠軍戰後援4.1局無失分，幫助中華隊以6：1擊敗日本隊奪冠，林鉑濬更獲選最有價值球員，終結過去2次世界盃都亞軍作收的悲情命運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言