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MLB／亞青MVP林鉑濬將加盟水手 簽約金破50萬美元

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
美國職棒新年度國際球員簽約今天起跑，外媒報導林鉑濬將與水手隊簽約，簽約金總值可來到50萬美元。 聯合報系資料照
美國職棒新年度國際球員簽約今天起跑，外媒報導林鉑濬將與水手隊簽約，簽約金總值可來到50萬美元。 聯合報系資料照

美國職棒新年度國際球員簽約今天起跑，外媒報導林鉑濬將與水手隊簽約，簽約金落在35萬美元左右，不過據了解，林鉑濬的簽約金總值可來到50萬美元（約台幣1647萬元）。

古巴記者羅梅洛（Francys Romero）昨日指出，18歲的台灣右投林鉑濬將與水手隊簽約，獲得消息來源確認，預計將在下周與這位2023年U18中華隊國手簽約。

不過簽約金額度與羅梅洛指出的有異，根據了解，林鉑濬的簽約金落在45萬美元（約台幣1482萬元）左右，加上獎學金可突破50萬美元。

畢業於鶯歌工商的林鉑濬，連續2年入選U18世界盃中華隊，去年更在U18亞青賽冠軍戰後援4.1局無失分，幫助中華隊以6：1擊敗日本隊奪冠，林鉑濬更獲選最有價值球員，終結過去2次世界盃都亞軍作收的悲情命運。

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