MLB／遊騎兵又有A-Rod了！16歲古巴外野手老爸是死忠洋基迷

遊騎兵隊再次簽下「A-Rod」，根據古巴記者羅梅洛（Francys Romero）報導，遊騎兵隊正式簽下16歲的古巴外野手羅德里奎茲（Alex Rodriguez），簽約金40萬美元（約台幣1320萬），與傳奇名將「A-Rod」同名同姓，也再次點燃話題。

年輕的羅德里奎茲曾在2019年U12世界盃來台打球，當時他就曾解釋自己的名字來由，因為父親是死忠洋基迷，因此將他取名為Alex，自己還有一個哥哥的名字是Jeter（基特）。

小A-Rod自己也是洋基球迷，雖然沒有加入喜愛球隊，但也巧合的與傳奇A-Rod效力過的遊騎兵隊簽約，大聯盟生涯696轟的A-Rod生涯從水手隊起步，待過遊騎兵、洋基，出賽2784場，累積3115安、2086分打點，打擊率2成95。