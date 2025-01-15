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MLB／「大谷接班人」森井翔太郎傳加盟運動家 簽約金遠超日職上限

聯合新聞網／ 綜合報導
森井翔太郎。截圖自X
森井翔太郎。截圖自X

日本東京桐朋高校「投打二刀流」好手森井翔太郎去年沒有參加日職選秀，今年將直接挑戰美職。據日媒《體育報知》報導，森井翔太郎將以小聯盟合約加盟運動家隊，簽約金約為150萬美元。

現年18歲的森井翔太郎是一名右投左打球員，不只能守游擊，作為投手最快球速能達到153公里，擁有「大谷翔平接班人」封號。森井翔太郎高中生涯累積45轟，去年比賽吸引美日14支球隊共42名球探，去年9月他和家人前往美國視察大聯盟、小聯盟1A和美國大學的設施，最終決定直接進入美職體系。

去年日職選秀會前，森井翔太郎向日職12隊明確表達將挑戰美職的文件，要求他們不要指名他。某日職球探透露，「他本來應該是選秀第一指名。」日本高中生不打日職直接和美職球團簽約極為罕見，過去菊池雄星和大谷翔平等人曾認真考慮這樣做，但最終還是選擇先加入日職球隊。

美職2025年國際自由球員簽約期將於台灣時間16日開始，最快當天就能簽約。大聯盟相關人士證實，森井翔太郎合約金額將是150萬美元（約2.4億日圓）。相較之下日職新人合約金上限只有1億日圓和5000萬日圓獎金，如果森井翔太郎收到的金額遠超這個數字，那未來日本業餘好手挑戰大聯盟的速度可能會加快。

大谷翔平 運動家

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