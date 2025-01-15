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MLB／曝大谷翔平用韓文向他打招呼 金慧成：我也努力學日文

聯合新聞網／ 綜合報導
金慧成(左)、大谷翔平(右)。新華社、美聯社
金慧成(左)、大谷翔平(右)。新華社、美聯社

南韓內野手金慧成日前以「3+2」合約加盟道奇隊，昨天是他簽約後首度受訪，提到與日本球星大谷翔平之間的趣事。

金慧成和大谷同屬CAA經紀公司，昨天他啟程赴美，接受韓媒訪問時承認彼此有過對話，但這不是影響他決定加盟道奇的主要因素。

金慧成為了和大谷交流而學習日文，他笑說，「因為是同家經紀公司，所以我們在同個設施訓練，過程中只是打招呼和聊幾句，收到一些簡單的加油。大谷總是用韓文向我打招呼，我也努力學日文和他對話。」

金慧成將競爭道奇主戰二壘手的位置，有球迷擔心他將面臨很大的競爭，不過他早有心理準備，「即使不是加入道奇，去其他隊也不代表沒競爭。不管哪隊，對於我這種新人來說，第一年都需要競爭。經過深思熟慮後，我選擇道奇，希望透過良性競爭站穩，對於這個決定，我不會感到後悔。」

道奇隊總經理高梅茲（Brandon Gomes）提到去年道奇傷兵很多，需要一名能守多個位置的球員。金惠成也透露，「道奇是我入札後第一個聯繫的球隊，這點讓我非常感謝與欣慰。道奇是名門球隊，過去也有許多韓國球員，我從小就看他們比賽。」

大谷翔平 道奇 金慧成

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